ساري يقرب بوتشيتينو من ريال مدريد

لا تزال إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تواصل البحث عن التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، في الموسم المقبل.





ذكر موقع البرنابيو، أن ريال مدريد طرح العديد من الأسماء على قائمة التعاقدات وكان أبرز هؤلاء الأسماء بوتشيتينو، كلوب، لوبتيجي، كونتي، أليغري، جوتي، فينغر، تيتي.





واشار الموقع، إلي أن استقالة زيدان تسببت في زلزال داخل البرنابيو، وترك إدارة النادي في حيرة كبيرة حول التعاقد مع مدرب جديد.





وأضاف الموقع، أن ساري المدير الفني السابق لنابولي، قد يقرب بوتشيتينو من تدريب الريال، وذلك في حالة تدريبه لفريق توتنهام، حيث سيفتح المجال أمام بوتشيتينو للرحيل.