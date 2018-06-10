ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ساري يقرب بوتشيتينو من ريال مدريد

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:11 م
ساري يقرب بوتشيتينو من ريال مدريد
طباعة
الفجر الرياضي
 

لا تزال إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تواصل البحث عن التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان، في الموسم المقبل.


ذكر موقع البرنابيو، أن ريال مدريد طرح العديد من الأسماء على قائمة التعاقدات وكان أبرز هؤلاء الأسماء بوتشيتينو، كلوب، لوبتيجي، كونتي، أليغري، جوتي، فينغر، تيتي.


واشار الموقع، إلي أن استقالة زيدان تسببت في زلزال داخل البرنابيو، وترك إدارة النادي في حيرة كبيرة حول التعاقد مع مدرب جديد.


وأضاف الموقع، أن ساري المدير الفني السابق لنابولي، قد يقرب بوتشيتينو من تدريب الريال، وذلك في حالة تدريبه لفريق توتنهام، حيث سيفتح المجال أمام بوتشيتينو للرحيل.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
3
x
16:00
0
النمسا
الهند
2
x
16:00
0
كينيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 10:50:02 PM