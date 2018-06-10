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أول رسالة من محمد صلاح بعد الوصول لـ"روسيا" (صورة)

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:09 م
أول رسالة من محمد صلاح بعد الوصول لـروسيا (صورة)
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علي نبوي
 

حرص محمد صلاح لاعب منتخب مصر على نشر صورة له عقب وصوله رفقة بعثة الفراعنة إلى مدينة جروزني استعدادا للمشاركة في كأس العالم.

وغرد صلاح على حسابه بموقع التواصل "تويتر" صورة له عقب الوصول مباشرة وكتب "روسيا نحن هنا".

ويسابق الفرعون المصري الزمن من أجل اللحاق بمباراة منتخب مصر الأولى أمام الأوروجواي يوم الجمعة المقبل، حيث يعاني من الإصابة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه ليفربول بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.
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