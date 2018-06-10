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اللجنة المنظمة تجتمع مع البعثة المصرية غدا .. والمنتخب يتدرب على فترة واحدة

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:08 م
اللجنة المنظمة تجتمع مع البعثة المصرية غدا .. والمنتخب يتدرب على فترة واحدة
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كيرلس مدحت
 

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم اجتماعا في العاشرة من صباح غد الاثنين مع البعثة المصرية في جروزني فيما يسمى باجتماع التعارف والتعريف بأنظمة البطولة ، ويعقد الاجتماع الذي يستمر نحو ساعتين بفندق ذا لوكال مقر اقامة المنتخب الوطني ، ويحضره جميع أفراد البعثة ، حيث سيتم تقسيم وقت الاجتماع لتغطية كل جوانب البطولة .


كما يتدرب المنتخب الوطني غدا لفترة واحدة في الخامسة عصرا ( الرابعة في القاهرة ) على ملعب التدريب المخصص له وهو الملعب الرئيسي بستاد أحمد أرينا ، ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران ، فيما يلتقي مندوبو وسائل الإعلام مع المهندس إيهاب لهيطة مدير الفريق للإجابة على تساؤلاتهم خلال الفترة المفتوحة من التدريب.

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