اللجنة المنظمة تجتمع مع البعثة المصرية غدا .. والمنتخب يتدرب على فترة واحدة

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم اجتماعا في العاشرة من صباح غد الاثنين مع البعثة المصرية في جروزني فيما يسمى باجتماع التعارف والتعريف بأنظمة البطولة ، ويعقد الاجتماع الذي يستمر نحو ساعتين بفندق ذا لوكال مقر اقامة المنتخب الوطني ، ويحضره جميع أفراد البعثة ، حيث سيتم تقسيم وقت الاجتماع لتغطية كل جوانب البطولة .





كما يتدرب المنتخب الوطني غدا لفترة واحدة في الخامسة عصرا ( الرابعة في القاهرة ) على ملعب التدريب المخصص له وهو الملعب الرئيسي بستاد أحمد أرينا ، ومن المقرر أن يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من المران ، فيما يلتقي مندوبو وسائل الإعلام مع المهندس إيهاب لهيطة مدير الفريق للإجابة على تساؤلاتهم خلال الفترة المفتوحة من التدريب.