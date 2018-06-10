الشناوي يوجه رسالة خاصة لكوبر والمنتخب قبل المونديال

وجه أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة خاصة إلى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر وزملائه في المنتخب.



ونشر الشناوي على حسابه بموقع التواصل "انستجرام" صورة لهيكتور كوبر وكتب قائلا :"نثق بك جميعا حققت لنا حلم الوصول لكأس العالم والان حلم الظهور الجيد وتخطي دور المجموعات والتاهيل للادوار المهمه".

وأضاف "ربنا معاك ومع الرجاله لم اكون محظوظ للذهاب معكم ولكن انا اول من يساندكم ويدعم المنتخب".