منى عبدالغني: شاركت في إعلانات رمضان الماضي من باب "السبوبة"

تحل الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" غدًا الإثنين.



وقالت "عبدالغني"، خلال برومو الحلقة، إنها شاركت في إعلانات رمضان الماضي من باب "السبوبة"، مؤكدة أنها لن تتزوج مرة أخرى.



ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.

