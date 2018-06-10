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منى عبدالغني: شاركت في إعلانات رمضان الماضي من باب "السبوبة"

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:06 م
منى عبدالغني: شاركت في إعلانات رمضان الماضي من باب السبوبة
منى عبدالغني
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أمنية فوزي
 
تحل الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" غدًا الإثنين.

وقالت "عبدالغني"، خلال برومو الحلقة، إنها شاركت في إعلانات رمضان الماضي من باب "السبوبة"، مؤكدة أنها لن تتزوج مرة أخرى.

ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
المزيد عن: منى عبدالغني مصر رمضان التوك شو اعلانات اخبار مصر
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