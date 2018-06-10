اتحاد اليد يعلن أسماء مدربي المنتخبات.. الأربعاء المقبل
الأحد 10/يونيو/2018 - 10:03 م
مها الصباحي
يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة دكتور هشام نصر اجتماعا، ظهر الأربعاء المقبل، لاختيار اعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية.
وسيقوم
الاتحاد بإعلان أسماء المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، حيث تم ترشيح أكثر من
مدرب مرشحين لتولي عدد من المناصب الفنية في المنتخبات الوطنية المختلفة، ومنهم
المدربين النجمين الكبيرين حسين زكي وهاني الفخراني.
المزيد عن: رياضة الاخبار الرياضية اتحاد كرة اليد اتحاد الكرة أخبار الرياضة