اتحاد اليد يعلن أسماء مدربي المنتخبات.. الأربعاء المقبل

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة دكتور هشام نصر اجتماعا، ظهر الأربعاء المقبل، لاختيار اعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية.

وسيقوم الاتحاد بإعلان أسماء المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، حيث تم ترشيح أكثر من مدرب مرشحين لتولي عدد من المناصب الفنية في المنتخبات الوطنية المختلفة، ومنهم المدربين النجمين الكبيرين حسين زكي وهاني الفخراني.