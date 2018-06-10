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أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم الأحد

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:03 م
أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم الأحد
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الفجر الاقتصادى
 
شهدت أسعار الذهب فى مصر فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة على آخر سعر تم تسجيله أمس السبت وجاءت الاسعار على النحو التالي:

عيار 18: 553 جنيها

عيار 21: 646 جنيها

عيار 42: 738 جنيها

الجنيه الذهب : 5168 جنيها

الأوقية : 1298 دولارا
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