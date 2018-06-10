أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم الأحد

شهدت أسعار الذهب فى مصر فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة على آخر سعر تم تسجيله أمس السبت وجاءت الاسعار على النحو التالي:





عيار 18: 553 جنيها





عيار 21: 646 جنيها





عيار 42: 738 جنيها





الجنيه الذهب : 5168 جنيها





الأوقية : 1298 دولارا