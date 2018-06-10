أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم الأحد
الأحد 10/يونيو/2018 - 10:03 م
الفجر الاقتصادى
شهدت أسعار الذهب فى مصر فى نهاية تعاملات اليوم الأحد، استقرار ملحوظ لجميع الأعيرة على آخر سعر تم تسجيله أمس السبت وجاءت الاسعار على النحو التالي:
عيار 18: 553 جنيها
عيار 21: 646 جنيها
عيار 42: 738 جنيها
الجنيه الذهب : 5168 جنيها
الأوقية : 1298 دولارا
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