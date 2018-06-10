أرقام المونديال (76)| حقائق ومعلومات عن منتخبي بلجيكا وبنما وتاريخ مشاركاتهما بكأس العالم

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.





- حقائق يجب أن تعرفها عن منتخبي بلجيكا وبنما وتاريخ مشاركتهما في كأس العالم:





1- منتخب بلجيكا:









- تأسس الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عام 1895 وانضم إلى الإتحاد الدولي "فيفا" عام 1904، بينما انضم إلى الاتحاد الأوروبي عام 1954.





- شارك المنتخب البلجيكي في نهائيات كأس العالم 12 مرة طوال تاريخه، أول مشاركة كانت عام 1930 وآخر مشاركة كانت عام 2014، أفضل إنجازاته بالبطولة الحصول علي المركز الرابع في مونديال 1986.





- لعب منتخب بلجيكا 41 مباراة خلال مشاركاته السابقة ببطولة كأس العالم، فاز في 14 مباراة، وخسر 18 مباراة وتعادل في 9 مباريات، وسجل 52 هدف واستقبلت شباكه 66 هدف.





- تأهل المنتخب البلجيكي لنهائيات كأس العالم "روسيا 2018" بعدما تصدر ترتيب مجموعته في التصفيات الاوروبية المؤهلة للمونديال برصيد 28 نقطة، ويلعب ضمن المجموعة السابعة مع منتخبات (تونس – إنجلترا – بنما).





- يقود منتخب بلجيكا "روبيرتو مارتينيز" مدرب إيفرتون وسوانزي، والذي تولي قيادة المنتخب خلفًا لـ مارك فيلموتس عام 2016، وكان مشواره في التدريب اقتصر على الأندية في إنجلترا، إلا أن المدرب الأسباني نجح في المهمة وقاد بلجيكا التي لم تتعرّض للهزيمة إلى نهائيات كأس العالم، وستكون بطولة روسيا 2018 بمثابة أول مشاركة لمارتينيز في بطولة من تنظيم الاتحاد الدولي "فيفا" سواء كلاعب أو مدرب.





- يضم منتخب بلجيكا كوكبة من نجوم كرة القدم المحترفين في أفضل الدوريات العالمية، أبرزهم: إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي و لوكاكو مهاجم مانشيستر يونايتد، وكيفين دي بروين نجم مانشيستر سيتي، والحارس العملاق كورتوا لاعب أتليتكو مدربد الأسباني.





- يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في التصنيف العالمي وتبلغ القيمة التسويقية للاعبيه (678.60 مليون جنيه استرليني).





2- منتخب بنما:





- تأسس اتحاد بنما لكرة القدم عام 1937 وانضم إلى الإتحاد الدولي “فيفا” عام 1938 وإنضم إلى اتحاد أميركا الشمالية عام 1961.





- تأهل منتخب بنما لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثالث في تصفيات أمريكا الشمالية “كونكاكاف” المؤهلة لمونديال “روسيا 2018” وذلك بعدما حصد 13 نقطة خلف كل من المكسيك الأول برصيد 21 نقطة وكوستاريكا الثاني برصيد 16 نقطة.





- يقود منتخب بنما المدرب الكولومبي “هيرنان داريو جوميز” والذي تولي القيادة الفنية للمنتخب 2014، واستطاع أن يدخل التاريخ من بابه الواسع عندما قاد بنما للتأهل لكأس العالم “روسيا 2018″ للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وتعتبر هذه المشاركة رقم 3 لـ"جوميز" في العرس العالمي، حيث سبق وقاد منتخب بلاده في نسخة 1998، ومنتخب الإكوادور في 2002.





- أبرز نجوم منتخب بنما اللاعب “بلاس بيريز” البالغ من العمر 37 عامًا ويمتلك اللاعب خبرات دولية كبيرة حيث شارك في أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، كما سجل 11 هدفًا خلال مشاركاته السابقة بتصفيات كأس العالم.





- يقع منتخب بنما ضمن المجموعة السابعة بالمونديال مع منتخبات (بلجيكا – تونس – إنكلترا)





- يحتل منتخب بنما المركز الـ55 في التصنيف العالمي، وتبلغ القيمة التسويقية للاعبيه (7.58 مليون جنيه استرليني)



