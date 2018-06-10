عشق خاص من "السيسي" لـ"صلاح".. حكايات رؤساء مصر مع نجوم الكرة

على مر العصور والسنوات، نجد أن هناك علاقة قوية بين رؤساء مصر وعدد من لاعبي كرة القدم، نظرًا لعطائهم للعبة ولمهارتهم العالية وتحقيقهم للإنجازات، فضلًا عن حب هؤلاء الزعماء لتلك اللعبة الشعبية.

"عبدالناصر" وبيليه

يبدو أنه كان هناك حالة حب خاصة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وبيليه، حيث في عام 1960 استقبل الرئيس الراحل لاعب كرة القدم البرازيلي "بيليه" مع الفريق البرازيلي في القصر الجمهوري.

"السادات" وحب الخطيب

أما محمد أنور السادات فالواضح أنه كان من عشاق اللاعب محمود الخطيب، وكانت حالة الحب متبادلة، وحكى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي،عن شخصيات تاريخية أثرت في النادي الأهلي أو الوطن.

ولأن الشعب المصري دائما ما يفضل أن يكون له رموز يحبها و يخلدها تاريخيا، كانت كلمات " بيبو" رائعة على الأسماء التي ذكرت ليوجه لهم كلمة ومنهم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس محمد أنور السادات و حسن شحاتة و أسطورة الأهلي مختار التتش.

و في تصفيات أمم إفريقيا عام 1979، أحرز لاعب الأهلي السابق محمود الخطيب هدفًا أمام أثيوبيا على استاد القاهرة، بفضل الرئيس أنور السادات، حيث كان يحاول الخطيب إحراز الهدف، ولكن وصلت الكرة لأقدام المدافعين، ولكنهم انشغلوا بمرور طائرة السادات في الجو محدثة دويًا عاليًا، عقب عودته من مؤتمر كامب ديفيد، فترك لاعبو إثيوبيا الكرة، واستغل الخطيب ذلك في إحراز الهدف، وانتهت المباراة بنتيجة 4 مقابل لا شيء لصالح الفراعنة.

"مبارك" والتؤام وزيدان

وهناك حكايات بين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والتؤام حسام وإبرهيم حسن، حيث كان اللاعبين مفضلين لدى الرئيس الأسبق، وهو ما أدى إلى رفضهم في 2011 للإطاحة بالرئيس مبارك، مناديين الشباب للعودة لمنازلهم من أجل عودة الاستقرار والأمن لمصر، على حد قولهم وقتها.

وفي 2010 كانت هناك قصة غريبة بين "مبارك" وزيدان، حيثحرص الرئيس السابق حسني مبارك على تكريم المنتخب الوطني في ديسمبر عام 2010، واستقبال اللاعبين بالمطار، وقام اللاعب محمد زيدان بتقبيل يد الرئيس، ولكن بعد ثورة 25 يناير عام 2011 تعرض "زيدان" لانتقادات واسعة بسبب هذا الفعل، ودافع عن ذلك أثناء حلوله ضيفًا ببرنامج "ممكن" مع الإعلامي خيري رمضان، قائلًا: "قبلت يد الرئيس بعد الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية بشكل تلقائي، وكنت أشعر وقتها أنه أب لكل المصريين".

"السيسي" ومحمد صلاح

أما قصة حب الرئيس عبدالفتاح السيسي باللاعب محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بدأت بعدما اثبت اللاعب وطنيته بالتبرع لصالح صندوق تحيا مصر عندما كان لاعبًا في روما الإيطالي.

ومنذ ذلك الحين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إهتمامًا خاصًا باللاعب محمد صلاح، فأثني على جهوده في حصول مصر على وصيف البطولة الأفريقية 2017 وصعود المنتخب لكأس العالم، فضلًا عن تهنئته بشكل مستمر بالجوائز التي يحصل عليها.

وآخر اللقاءات التي جمعت بين الرئيس السيسي و"صلاح" كانت في الساعات الماضية قبل سفر المنتخب للمونديال، وكشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن كواليس جلسة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جهاز منتخب مصر واللاعبين أمس السبت، قبل التوجه لروسيا لخوض منافسات كأس العالم بروسيا ٢٠١٨.

وقال عبد الغني، في تصريحات عبر برنامج "كلام في الجون" مع الإعلامي ماركو مراد، إن محمد صلاح الدولي المصري المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، تحدث مع الرئيس مرتين المرة الأولى كانت كلمات يطمئن بها الرئيس عن حالته الصحية.

وأضاف: "أما المرة الثانية كانت عبارة عن وعد من صلاح للرئيس بأن لاعبي منتخب مصر لديهم طموح وحماس لتحقيق إنجازات لمصر بكأس العالم".

فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وهداف ليفربول الإنجليزي خلال استقباله لبعثة المنتخب قبل سفرها إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم، وقال السيسي لمحمد صلاح: "حمدا لله على سلامتك فهى الأهم"، محذرا إياه من المشاركة مع المنتخب قبل اكتمال شفاءه.