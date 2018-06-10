عاجل.. "حفتر": سنعلن تحرير مدينة درنة بالكامل خلال ساعات

قال المتحدث باسم المشير خليفة حفتر، إنه سيعلن تحرير مدينة درنة بالكامل خلال ساعات.





وأكد الجيش الوطني الليبي مساء اليوم الأحد، فرض سيطرته الكاملة على محيط مسجد الصحابة وشارع البحر كاملاً، في مدينة درنة، وذلك حسب ما ذكرت "بوابة إفريقيا" الإخبارية.





وكانت غرفة عمليات عمر المختار، أرسلت في وقت سابق تعزيزات عسكرية ضخمة عبر ساحل كورنيش درنة، من المدخل الغربي باتجاه منطقتي شعبية غازي والموحشة، والتي تقع أسفل منطقة شيحا الغربية لتطهيرها مما تبقى من العناصر الإرهابية الموالية للقاعدة في شرق ليبيا.



