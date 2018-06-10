أزهري: "بعض الأزواج بيقف لمراته على الوحدة"



وتابع وهدان، خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "حتى يعفو الله عن الإنسان فلا بد وأن يعفو هو ويتسامح مع الآخرون".



وأضاف العالم الأزهري، أن هناك بعض الأزواج يقف لزوجته على الواحدة، مستكملًا: "تلاقيه لو مراته اتنفست بس يعمل لها مصيبة"، متابعًا أنه ينبغي على الزوج أن يتجاهل أخطاء زوجته ناصحًا، الزوجات بتحمل أزواجهم أيضًا، من باب التسامح والعفو.





قال الدكتور محمد وهدان، من علماء الأزهر الشريف، إن العفو والتسامح من شيم الإنسان المسلم، مشيرًا إلى أن الرسول صل الله عليه وسلم، أكد على ضرورة العفو في حديثه "مازال جبريل يوصيني بالعفو حتى ظننته أنه يوصيني بترك حدود الله سبحانه وتعالى".