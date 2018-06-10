جوندوجان: من الصعب التعايش مع صافرات الاستهجان من جماهير ألمانيا

أكد إلكاي جوندوجان، نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب ألمانيا، أنه لا يستطيع العيش مع صافرات استهجان التي يطلقها المشجعون الألمان، وذلك في أعقاب لقائه الأخير مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

خلال الشهر الماضي، تمت دعوة مجموعة من لاعبي ألمانيا من ذوي الأصول التركية إلى لقاء مع أردوغان، وتم تصوير جوندوجان إلى جانب زميله في الفريق الألماني مسعود أوزيل.

وقال لاعب المان سيتي، في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول": "بعض ردود الفعل أثرت عليّ بما في ذلك الهجوم الشخصي، ليس لدينا فقط جانب تركي موروث من آبائنا وعائلاتنا، لقد ولدنا ونشأنا في غيلسنكيرشن إنها مدينة ذات نسبة عالية من المهاجرين".

وتابع حديثه: "لهذا السبب صدمت جدًا عندما سمعت أننا لا نريد أن نعيش وفقًا للقيم الألمانية، "كانت تجربة صعبة بسبب جذورنا التركية، ما زالت لدينا علاقة قوية جدًا مع تركيا لكن هذا لا يعني اعتقادنا أن السيد شتاينماير ليس رئيسنا، أو أن السيدة ميركل ليست مستشارة لنا لم تكن نيتنا أبدًا اتخاذ موقف سياسي".

كما أضاف: "اعتادنا على صافرات المنافسين لكن من الصعب التعايش مع صافرات الاستهجان من مشجعينا من جماهير ألمانيا، أنا أحترم جدًا حرية التعبير عن الرأي".