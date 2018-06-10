ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد صلاح يهدد ليفربول

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:43 م
محمد صلاح يهدد ليفربول
طباعة
الفجر الرياضي
 

هدد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانتقال إلي الدوري الإسباني لخوض تجربة جديدة.


ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن فشل إدارة ليفربول في التعاقد مع نبيل فقير لاعب وسط فريق ليون الفرنسي، آثار غضب للمصري محمد صلاح والذي يرغب في تعاقد النادي مع صانع ألعاب مميز لتعزيز الصفوف.


واشار الموقع إلي أن محمد صلاح، أعطي ليفربول إنذاراً نهائياً بالتعاقد مع صانع ألعاب مميز في الفترة القادمة، وإلا سيرحل إلي الدوري الإسباني وقبول العروض المقدمة من ريال مدريد وبرشلونة.


وأكد الموقع على أن محمد صلاح يرغب في تعاقد النادي مع صانع ألعاب مميز مثل كويتنيو لمساعدته في الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل.

 


المزيد عن: محمد صلاح ليفربول صلاح ريال مدريد برشلونة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
3
x
16:00
0
النمسا
الهند
2
x
16:00
0
كينيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 9:10:01 PM