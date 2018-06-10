محمد صلاح يهدد ليفربول

هدد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والانتقال إلي الدوري الإسباني لخوض تجربة جديدة.





ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن فشل إدارة ليفربول في التعاقد مع نبيل فقير لاعب وسط فريق ليون الفرنسي، آثار غضب للمصري محمد صلاح والذي يرغب في تعاقد النادي مع صانع ألعاب مميز لتعزيز الصفوف.





واشار الموقع إلي أن محمد صلاح، أعطي ليفربول إنذاراً نهائياً بالتعاقد مع صانع ألعاب مميز في الفترة القادمة، وإلا سيرحل إلي الدوري الإسباني وقبول العروض المقدمة من ريال مدريد وبرشلونة.





وأكد الموقع على أن محمد صلاح يرغب في تعاقد النادي مع صانع ألعاب مميز مثل كويتنيو لمساعدته في الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل.



