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اندلاع حريق قرب مستوطنة إسرائيلية بسبب طائرة ورقية فلسطينية

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:43 م
اندلاع حريق قرب مستوطنة إسرائيلية بسبب طائرة ورقية فلسطينية
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د ب أ
 
ذكر تقرير إخباري أن حريقاً شب مساء اليوم الأحد، قرب كيبوتز كيسوفيم جنوب إسرائيل بسبب طائرة ورقية حارقة أُطلقت من قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يديعوت آحرونوت "استدعاء أطقم الإطفاء إلى مكان الحريق".

وكان الجيش الإسرائيلي أطلق للمرة الأولى، أمس السبت، طلقات تحذيرية صوب مجموعة من الفلسطينيين كانوا يُطلقون بالونات وطائرات ورقية حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وتعتبر البالونات والطائرات الورقية الحارقة ظاهرة جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ يطلق  الفلسطينيون طائرات ورقية وأدوات مشتعلة أخرى نحو إسرائيل في محاولة لحرق الحقول الزراعية على الجانب الآخر.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدرو ليبرمان، الأسبوع الماضي إن "نحو 600 طائرة ورقية أطلقت من غزة، عبر منها إلى داخل إسرائيل 200".

وأحرقت هذه الطائرات الورقية مساحات شاسعة من الحقول الزراعية الإسرائيلية.
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