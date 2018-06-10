نداء من آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي لسكان درنة

أعلن آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبد السلام الحاسي، أن غرفة عمليات الكرامة تهيب بجميع سكان درنة اللذين نزحوا عن بيوتهم أثناء العمليات الحربية العودة إليها بعد أن تم تأمينها من قبل القوات المسلحة.





وكان قد أجبر عدد كبير من الأسر صحبة أطفالهم النزوح من منازلهم جراء الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش وبقايا مايسمي بمجلس شوري درنة بعد انعدام سبل الحياة في تلك الأحياء إلى المناطق الآمنة.











