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تعرف على مدرب الأحمال الجديد بالزمالك

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:41 م
تعرف على مدرب الأحمال الجديد بالزمالك
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رامي بشاي
 
انضم اليوناني لوكاس زينيو مدرب الأحمال الجديد بالزمالك للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ليبدأ عمله مع الفريق في الفترة القادمة.

وزينيو يبلغ من العمر 42 عاما وهو يوناني قبرصي الجنسية ويعمل معد لياقة بدنية بعد أن تخرج من كلية التربية الرياضية باليونان .

وسبق له اللعب بالدوري اليوناني كما درس في ألمانيا واليونان وعمل كمدرب أحمال لستة فرق في الدوري القبرصي .

وعقد زينيو جلسة اليوم مع خالد جلال المدير الفني للفريق تناول خلالها خطة العمل الفترة القادمة ورحب به المدير الفني وتناقش معه في عدد من الأمور الفنية الخاصة بفترة إعداد الفريق .

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