بعد 40 عامًا.. عرض فيلم "الرسالة" في السعودية خلال عيد الفطر

قالت الشركة العالمية المنتجة لفيلم "الرسالة" "Front Row"، إن الجهات المختصة في السعودية وافقت على عرض فيلم "الرسالة" بنسخته الجديدة في صالات السينما بالمملكة، وذلك بعد حجبه في دول مجلس التعاون الخليجي عام 1976، بينما أصرت دولة الكويت على منع عرض الفيلم.





وأشارت الشركة العالمية المنتجة للفيلم، أن الموافقة السعودية على فيلم مصطفى العقاد كانت سريعة هذه المرة، ويبدأ عرضه في المملكة مع حلول عيد الفطر. كما أعربت الشركة عن فرحتها بتحقيق حلم قديم يتمثل في عرض عمل سينمائي كبير عن ثقافة المنطقة وتاريخها.





أما في الكويت، فقد وافقت النخب الدينية على الفيلم بداية ولكن القرار صدر مخالفاً في الدقيقة الأخيرة، وذلك نتيجة لتدخل الحكومة الكويتية التي أفشلت محاولة عرض الفيلم للمرة الثانية خلال 40 عاماً، ما أبقى على حظر عرضه في البلاد.