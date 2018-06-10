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جمال العدل يكشف سبب تأخر مسرحية "شريهان"

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:37 م
جمال العدل يكشف سبب تأخر مسرحية شريهان
جمال العدل
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أمنية فوزي
 
كشف المنتج السينمائي جمال العدل، أسباب تأخر مسرحية شريهان، قائلًا: "كذابين إللي قالوا إني ندمت إني رجعتها للفن، وماكنتش متوقع هذا التأخير".

وأوضح "العدل"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد، أنه كان ينوي أن يأخذ مسرحًا وينتج مسرحية لكل نجم من النجوم شهريًا؛ حتى يصنع تاريخًا للمسرح.

وأشار إلى أن النجوم الذين عرض عليهم رفضوا هذا المقترح، وأنه أصيب بالإحباط، متابعًا: "اخترت شريهان تقود رأس القطار وتكون بطلة جميع المسرحيات"، لافتًا إلى أنه جزء من تأخير المسرحيات، وأنه استعان بمحترفين ولذلك استغرقت وقتًا طويلًا جدًا، ولكن المسرحيات ستكون عبقرية، وشريهان أفضل مما كانت عليه قديمًا، موضحًا أنه تم الانتهاء من مسرحية واحدة من هذه المسرحيات.
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