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شاكيري يكشف حقيقة انتقاله إلى ليفربول

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:34 م
شاكيري يكشف حقيقة انتقاله إلى ليفربول
شاكيري
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مني العوضي
 

أكد شيردان شاكيري، نجم منتخب سويسرا ونادي ستوك سيتي الإنجليزي، أنه سوف يحسم مسألة انتقاله إلى ليفربول بعد انتهاء مشاركته مع بلاده في بطولة كأس العالم بروسيا.

 

وأشار شاكيري إلى أنه سيترك ستوك سيتي هذا الصيف بعد هبوطه من الدوري الممتاز الإنجليزي.

 

وقال شاكيري خلال تصريحاته لصحيفة "Blick" السويسرية: "اللعب في الأنفيلد شيء عظيم، لكن لا يمكنني أن أقول شيئًا الآن، أعتقد أن وكيل أعمالي يعتني بمستقبلي".

 

وتابع حديثه: "أنا أركز على مشاركتي مع المنتخب الوطني في الوقت الحالي".

 

ويلقى اللاعب السويسري اهتمام كبير من أندية الدوري الممتاز مثل توتنهام، إيفرتون وساوثهامبتون، ويمتلك شاكيري شرط جزائي في عقده بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني (15 مليون يورو).

 

المزيد عن: ليفربول شاكيري ستوك سيتي رياضة الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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