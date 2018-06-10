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أسعار الأسماك اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:33 م
أسعار الأسماك اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية
اسماك - ارشيفية
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سالى رضوان
 
شهدت، اليوم الأحد، أسعار الأسماك انخفاضًا بجميع أسواق الأسماك في محافظة الدقهلية.

وسجل سعر كيلو السمك البلطي الكبير من 20 إلى 30 جنيهًا، وسجل سعر السمك البلطي الصغير نحو 25 جنيهًا، ووصل سعر كيلو السمك البياض لـ45 جنيهًا.

وسجل سعر السمك الحوت 29 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو سمك الذُمار 22 جنيهًا، وسجل سعر السمك البني 40 جنيهًا.
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