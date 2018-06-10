مدرب حراس الأهلي السابق: تعرضنا لظلم تحكيمي كبير.. وأرقامنا في الدوري تتحدث عنا

قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق بالنادي الأهلي، إن الفريق تعرض لظلم تحكيمي كبير في الموسم الماضي، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "ظلمنا في الكثير من المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية وخصوصا في دوري الأبطال".





وأكمل: "العصيبة التي كان يظهر عليها الجهاز الفني كانت بسبب الضغوطات الكبيرة التي كانت تقع على الجهاز الفني، بسبب المنافسة على كل البطولات".





وأردف: "في أول مباراة بالدوري أمام طلائع الجيش كانت لنا 3 ركلات جزاء لم تحتسب، وأيضا في مباراة أخرى تعرض السعيد فيها لخلع في الكتف".





وأوضح: "العامين الماضيين لنا في الأهلي حققنا أرقام كبيرة للغاية وتقييم الجهاز الفني لابد وأن يكون على الدوري، حققنا أقصى ما يمكن فعله في كرة القدم".





واستطرد: "خضنا 78 مباراة محلية لم نخسر سوى 3 مباريات فقط في عامين".