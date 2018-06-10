مصرع وإصابة 8 في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي ببني سويف (أسماء)

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، اليوم الأحد، فى حادث إنقلاب سيارة أجرة بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى، نطاق محافظة بني سويف، ونقلتهم سيارات الإسعاف لمستشفي بني سويف الجامعي.





تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفي بني سويف الجامعى، بوصول جثة و7 مصابون فى حادث إنقلاب سيارة أجرة بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوى الشرقى، نطاق المحافظة.





وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "محمود أحمد عبدالغنى" 26 سنة مقيم محافظة سوهاج، وإصابة كلًا من: إسلام احمد رمضان 18 سنة، قرية بنى بخيت مركز بنى سويف وأحمد رمضان عبدالتواب 18 سنة بنى بخيت، ناصر أحمد محمد 47 سوهاج ومحمد زكريا جابر 22 سنة سوهاج ومصطفى محمود عبدالرحمن 29 سوهاج وأحمد حسن أحمد 15 سنة، سوهاج ومحمد أحمد عبدالحفيظ 19 سنة سوهاج..



