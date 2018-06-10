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أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:31 م
أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية
فاكهة - ارشيفية
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سالى رضوان
 
شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، استقرارا بجميع الاسواق، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات، الخوخ 12:15 جنيها.

وسجل سعر التفاح المصري 10 جنية، التفاح الأمريكي 20:25 جنيها، المانجو من 20 إلى 30 جنيها، الالشمام الكيلو 6 جنيهات، العنب الأحمر من 8 إلى 10 جنيهات، االبرقوق 15 الى 20 جنيها، البطيخ الكيلو 4 جنيهات.

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