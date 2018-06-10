أسعار الفاكهة اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية



وسجل سعر التفاح المصري 10 جنية، التفاح الأمريكي 20:25 جنيها، المانجو من 20 إلى 30 جنيها، الالشمام الكيلو 6 جنيهات، العنب الأحمر من 8 إلى 10 جنيهات، االبرقوق 15 الى 20 جنيها، البطيخ الكيلو 4 جنيهات.





شهدت أسعار الفاكهة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، استقرارا بجميع الاسواق، حيث وصل سعر كيلو الجوافة 10 جنيهات، الخوخ 12:15 جنيها.