ليبيا: حرس السواحل يُنقذ 152 مهاجراً على متن زورقين

أنقذت دورية حرس السواحل قطاع طرابلس في ليبيا، اليوم الأحد، 152 مهاجراً من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن زورقين مطاطيين غرق أحدهما، شمال منطقتي زوارة والقرة بوللي.





ونقل موقع "بوابة الوسط" الالكتروني عن مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية القول في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل فيس بوك، أن ناقلة النفط الليبية "أنوار الخليج" ساعدت الغرقى حتى وصول زورق الدورية الذي أنقذ المهاجرين كافة، ونقلهم إلى قاعدة طرابلس البحرية.



