إلغاء تدريب المنتخب الأرجنتيني بسبب الأمطار

قرر منتخب الأرجنتين بقيادة المدير الفني خورخي سامباولي، إلغاء المران المفتوح للصحفيين في مقر معسكره بضواحي موسكو بسبب الأمطار.





ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن المنتخب الأرجنتيني قرر إلغاء المران الجماعي، بسبب الأحوال المناخية، حيث اكتفي لاعبو المنتخب بالتدريب على الملعب الفرعي.





واشارت الصحيفة، إلي أن الأمطار تسببت في إضرار كبير بأرضية الملعب الرئيسي.





وتقع الأرجنتين ضمن المجموعة الرابعة، وتخوض أولى لقاءاتها أمام أيسلندا يوم السبت المقبل، ثم تواجه كرواتيا بعدها بخمسة أيام، قبل أن تختتم مبارياتها مع نيجيريا يوم 26 من الشهر الجاري.