"الشويمي": إثيوبيا لم تقوم بأي شيء لبناء الثقة مع مصر



قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الإفريقية، إن مصر لا تعارض بناء سدود بإثيوبيا ولكنها تعارض الضرر بحصة مصر المائية، لأن المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت.



وتابع "الشويمي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مصر لا يوجد لديها أي موارد مائية خلاف نهر النيل، وعلى إثيوبيا أن تعلم ذلك، لافتًا إلى أن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا جيدة لكن الأهم هو التطبيق.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يريد التعاون مع إثيوبيا في الكثير من الملفات سواء على المستوى التعليمي أو الطبي أو التجاري، معقبًا: "مصر لم تقصر إطلاقًا في مساعدة إثيوبيا".



ولفت إلى أن فكرة إنشاء منطقة صناعية مصرية بإثيوبيا ليس وليد اللحظة، وهذا الامر يأتي ضمن جهود مصر لبناء الثقة مع إثيوبيا، مشيرًا إلى أن إثيوبيا إلى الآن لم تقوم بشيء لبناء الثقة.

