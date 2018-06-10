تكريم حفظة القرآن الكريم في سيدي سالم في كفر الشيخ بمشاركة رئيس المدينة (صور)

شارك المهندس محمد هنداوى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ، فى تكريم حفظة القرآن الكريم، بقرية شمس الدين، فوزى حامد، ونصر عبدالهادى، نائبا رئيس المدينه، محسن مخلوف، مدير اداره التموين، والدكتور فتوح منصور، مدير الإدارة الصحية، سعد خليفة، مدير إدارة التضامن الاجتماعى، الدكتور على نصار، المدرس بمعهد الخدمة الاجتماعية، الدكتور طلال ابو شعيشع، رئيس مجلس ادارة جمعية القرية الخيرية.وكرم رئيس المدينة، 100 من الطلبة والطالبات حافظو القرآن الكريم، بالاضافة إلى المتفوقين علميا، عقب حفل إفطار نظمه اهالى القرية، كما تم تكريم رئيس المدينة وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية.وقال رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انه يدعم الطلاب المتفوقين علميا وحافظى القرآن الكريم، ويقدم لهم كل الدعم، وان تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما به من معاني سامية.