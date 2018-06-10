ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:28 م
أسعار الخضراوات اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية
خضروات - ارشيفية
طباعة
سالى رضوان
 
شهدت اسوق الخضروات استقارا فى الأسعار بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلي 3 جنيهات، البطاطس 3 جنيهات، البصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 16 جنيها، البامية 20 جنيها، الليمون ما بين 4 إلى 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، الثوم 23 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.

كما بلغ سعر حزمة الخس وزن 3 كيلو جرامات 10 جنيهات، وخس “كابوتشي” بـ4جنيهات، والفجل الصيني بـ3 جنيهات، والبروكلي بـ5 جنيهات.
المزيد عن: خضروات الدقهلية اخبار مصر أسعار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
3
x
16:00
0
النمسا
الهند
2
x
16:00
0
كينيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 9:10:01 PM