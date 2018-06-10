أسعار الخضراوات اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية

شهدت اسوق الخضروات استقارا فى الأسعار بمحافظة الدقهلية اليوم الأحد، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 إلي 3 جنيهات، البطاطس 3 جنيهات، البصل 3 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 16 جنيها، البامية 20 جنيها، الليمون ما بين 4 إلى 8 جنيهات.



وبلغ سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات، الخيار 5 جنيهات، الثوم 23 جنيها، الفلفل 5 جنيهات، الباذنجان 5 جنيهات، الملوخية 7 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 10 جنيهات، الفلفل البلدي 6 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 6 جنيهات.



كما بلغ سعر حزمة الخس وزن 3 كيلو جرامات 10 جنيهات، وخس “كابوتشي” بـ4جنيهات، والفجل الصيني بـ3 جنيهات، والبروكلي بـ5 جنيهات.