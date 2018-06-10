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أسعار البيض اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:21 م
أسعار البيض اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية
بيض - ارشيفية
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سالى رضوان
 
شهدت التعاملات على سعر كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الأحد،استقرارا ملحوظا حيث بلغ سعر كارتونة البيض البلدى 40 جنيها والاحمر الأحمر 35 جنيها.

فيما سجل البيع والاقبال على البيض البلدى بمقدار 7 بيضات بمبلغ 10 جنيهات، وبحسب التجار فلقد بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 37 جنيهًا، بيض أبيض مائدة كبير 36.5 جنيه، بيض بلدي 40 جنيهًا.
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