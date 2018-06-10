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خالد مشعل يناقض نفسه بشأن الإخوان

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:20 م
خالد مشعل يناقض نفسه بشأن الإخوان
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كساب أحمد
 

عرض موقع "مداد نيوز" تقريرًا متلفزًا تحت اسم "حماس والإخوان.. البراءة الكاذبة"، وبحسب التقرير فإن رئيس حركة حماس سابقًا خالد مشعل غازل جماعة الإخوان الإرهابية خلال احتفالية للتنظيم بتركيا التي أصبحت ملاذ آمن للتنظيم، لافتًا إلى أن "مشعل" تحدث في عام 2017 بان حركة حماس ليست من الإخوان، وأنها لا ترتبط بأي كيانات خارجية.

وأضاف أن التقرير أن "مشعل" مدح الإخوان مؤخرًا في تركيا وهو ما يعكس موقف حماس المتناقض، واستمر في كذبه، قائلًا: "حسن البنا له فضل كبير على الأمة"، وربط حل القضية الفلسطينية بتنظيم الإخوان المسلمين، وتناسي "مشعل" دوره في إفشال المصالحة الفلسطينية، وزيارته المتكررة لإيران لتلقي الأوامر من نظام الملالي.

وأشار إلى أن "مشعل" أخبر قطر بأن حركة حماس ستعترف بإسرائيل شريطة إعتراف الأخيرة بحماس كممثل وحيد للشعب الفلسطيني بديلًا عن حركة فتح.

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