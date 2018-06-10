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أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:19 م
أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-6-2018 بمحافظة الدقهلية
دواجن - ارشيفية
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سالى رضوان
 

ارتفعت أسعار الدواجن فى أسواق محافظة الدقهلية، اليوم الأحد بجميع الأسواق على مستوى المحافظة.

وسجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 30 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 32 جنيهًا، كما تشهد المحافظة، خلال تعاملات اليوم استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كارتونة البيض الأحمر 35 جنيهًا، وكرتونة البيض الابيض 40 جنيها.

وبحسب التجار، بلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 31 جنيهًا، وبيض أبيض مائدة كبير 32 جنيهًا، بيض بلدي 35 جنيهًا للكرتونه التى تحتوى على 30 بيضه.
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