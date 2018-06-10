المدرب الجديد يحدد مستقبل بيل مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على أن الدولي الويلزي جاريث بيل، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، لن يتخذ أي قراراً رسمياً بشأن مستقبله إلا بعد علمه بالمدرب الجديد.





ذكر موقع البرنابيو، أن جاريث بيل لن يحسم مستقبله مع ريال مدريد إلا في حالة معرفة من هو المدرب القادم للفريق الملكي بعد رحيل الفرنسي زين الدين زيدان.





واشار الموقع إلي أن مستقبل جاريث بيل لا يزال غامض في ريال مدريد، حيث يسعي اللاعب للمشاركة الأساسية في المواسم المقبلة مع الفريق.





وتوترت علاقة بيل مع زيدان المدير الفني السابق للفريق بسبب عدم منحه فرصة المشاركة بشكل كبير مع الفريق في الموسم الماضي.