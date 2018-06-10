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بسمة وهبة لـ جمال العدل: "إنتوا مُحتكرين عمرو دياب".. والأخير يرد

الأحد 10/يونيو/2018 - 08:16 م
بسمة وهبة لـ جمال العدل: إنتوا مُحتكرين عمرو دياب.. والأخير يرد
بسمة وهبة
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أمنية فوزي
 
قالت الإعلامية بسمة وهبة، لـ المنتج السينمائي جمال العدل: "قالوا إن العدل تتحدث بلسان الهضبة عمرو دياب وكأنهم مُحتكرينه"، ورد الأخير: "عمرو دياب عشرة عمر طويل، ومعنا منذ بدايته وننجح سويًا".

وأوضح "العدل"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الأحد: "إحنا جيل واحد وبنطمن لبعض، أنا حافظ دماغ عمرو دياب وعارف هيقبل إيه وهيرفض إيه، ولذلك أتحدث عنه".

وأكد أن عمرو دياب رقم واحد منذ 30 عامًا وحتى الآن، وأن عمرو دياب أهم من كل المطربين المتواجدين حاليًا، متابعًا: "عمرو دياب يخبط المطربين ويتعداهم مثل تامر حسني ومحمد حماقي".
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