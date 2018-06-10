محافظ السويس يعلن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك (صور)

عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس اجتماعًا لرفع درجة الاستعداد القصوى داخل المحافظة استعدادًا لعيد الفطر المبارك بحضور اللواء محمد جاد مدير أمن السويس اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والقيادات التنفيذية والامنية وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء الاحياء.وفى بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لمديرية الامن على المجهود المبذول والتواجد الامني والمروري بشوارع السويس خلال شهر رمضان المبارك.وكلف حامد مديري مديريات الكهرباء والصرف الصحي والمياه وجهازالتجميل والنظافة والمرافق ورؤساء الأحياء بوضع خطة لاستقبال عيد الفطر المبارك ووجه مدير عام التموين ومشروع المخابز بتحديد المخابز التي ستعمل فترات مسائية خلال إجازة العيد، وكذلك المرور على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية واللحوم بالتعاون مع الصحة والطب البيطري والتموين والمرافق، مكلفًا مديرية الأوقاف بتجهيز 65 ساحة لصلاة عيد الفطر بالتنسيق مع رؤساء الاحياء وجهاز التجميل والنظافة.وطلب حامد من إدارة المرور وضع خطة لتنظيم الشوارع أثناء العيد لمنع تكدس السيارات بالميادين والشوارع الرئيسية.وكلف المحافظ مديرية الاوقاف بالتنسيق مع رؤساء الاحياء وجهاز التجميل والنظافة بتجهيز ساحات صلاة العيد علي مستوي الخمس أحياء.وشدد حامد علي مديرية الصحة برفع حالات الطوارئ بالمستشفيات وإلغاء الإجازات للأطباء وطاقم التمريض، مع تحديد الورديات بالأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والتأكيد على توفير كافة الأدوية المطلوبة بقسم الطوارئ والحوادث بالمستشفى العام وخطة انتشار سيارات الاسعاف ساحات الصلاة والطرق الرئيسية.وأكد المحافظ على مدير إدارة الأزمات بالمحافظة بضرورة فتح غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار اليوم لاستقبال شكاوى المواطنين والاستجابة لها بالتنسيق مع غرف العمليات بالجهات المعنية والاحياء.وأعطي المحافظ تعليماته للمروربتكثيف التواجد الأمني بالطرق الرئيسية التي تربط محافظة السويس مع محافظة جنوب سيناء وخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدي، بالإضافة إلى طريق (السخنة- البحر الأحمر) وطريق (مصر - السويس ).وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الجهات المعنية أثناء أجازة العيد لمنع وإزالة أي مباني جديدة مخالفة، كما وجه جهاز التجميل والنظافة بالتنسيق مع الأحياء بوضع خطة لرفع القمامة والمخلفات طول أيام العيد.وأكد المحافظ على المتابعة الميدانية وهندسة الري وإدارة الأزمات بالحفاظ على منسوب المياه بترعة السويس المناسب لتوفير المياه للمحطات على مستوى مناطق السويس بالكامل، مشددًا على مدير عام تشغيل شركة توزيع كهرباء بعدم قطع التيار أثناء إجازة العيد وتشكيل فريق طوارئ للتحرك لحل أي مشكلة ناتجة عن انقطاع التيار.