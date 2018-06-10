سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 9 -6-2018 بمحافظة الدقهلية

تراجعت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى بشكل جماعى، باستثناء الريال السعودى، خلال تعاملات اليوم الاحد، اولى تعاملات الأسبوع البنكية، حيث انخفضت أسعار الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، فيما واصل سعر الريال السعودى استقراره.





، حيث سجل البنك الأهلي المصري،سجل سعر الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.





سجل اليورو الأوروبي نحو 20.9566 جنيها للشراء، و21.0814 جنيهًا للبيع بتراجع 12 قرشا، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 23.8901 جنيهًا للشراء، و24.0332 جنيهًا للبيع بانخفاض 9 قروش.



