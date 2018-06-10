رئيس الشيشان يستقبل محمد صلاح في مران المنتخب بروسيا

حرص رمضان قيدروف رئيس جمهورية الشيشان على استقبال الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بملعب "أحمد أرينا" بالعاصمة جروزني بعدما حصل اللاعب على راحة من التدريبات اليوم.





وكتب رمضان قيدروف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الروسي: "سعيد جدًا بتواجد اللاعب العالمي محمد صلاح فى بلادنا، بخلاف قدرته على التعافي للمشاركة فى نهائيات كأس العالم".

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت إلى العاصمة الشيشانية جروزني اليوم استعدادا لمباراة أوروجواي الجمعة المقبلة.