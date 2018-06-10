اتحاد الكرة: محافظ مدينة جروزني طلب التصوير مع صلاح

قال عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في روسيا، إن الجهاز الطبي، فضل إراحة محمد صلاح من المشاركة في مران المنتخب اليوم الأحد.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "رئيس بلدية جروزني التي يتواجد بها المنتخب طلب الحضور لإلتقاط صورة مع محمد صلاح".





وأردف: "أعتقد أن صلاح سيكون جاهزا، هو يبذل كل جهده من أجل اللحاق بالمباريات بصورة جيدة".