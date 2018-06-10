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استئناف تدريبات طنطا وانضمام 10 لاعبين من الشباب لأول مرة

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:49 م
استئناف تدريبات طنطا وانضمام 10 لاعبين من الشباب لأول مرة
طنطا
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سارة سالم
 

استأنف فريق طنطا الرياضي تحت قيادة عبد الناصر محمد المدير الفني، مرانه على ملعب الجامعة اليوم الأحد، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

 

شهد المران انضمام رباعي شباب الفريق مواليد 98 "كريم عبدالرحمن، أحمد عادل، مصطفى الأباصيري، محمد سامي كالوشة"، ليصبح عدد الناشئين المنضمين لتدريبات الفريق الأول 10 لاعبين لأول مرة، للوقوف على إمكانياتهم ومدى الاستفادة منهم.

 

كما استمر غياب كل من محمد جابر، ومحمد جودة، ومحمد أسعد، وأحمد خالد، وإسلام طارق، ومحمد العربي، ومحمد العشري، وهذا الأمر الذي جعل فايز عريبي رئيس نادي طنطا يقوم بفرض غرامة مالية وقدرها 5 آلاف جنيه عليهم، ومضاعفة المبلغ عن كل يوم.

 

يذكر أن طنطا سيبدأ معسكره بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية لمدة 12 يوما ليكون من الفترة 23/6 إلى 4/7.

 

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