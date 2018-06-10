تردد قناة IRIB TV 3 الإيرانية الناقلة لمباريات كأس العالم مجانا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بفارغ الصبر موعد انطلاق مباريات كأس العالم 2018 في روسيا ومن المقرر إقامة البطولة خلال الفترة من 14 يونيه حتى 17 يوليو المقبل.





يشارك في البطولة الأهم عالميًا 4 منتخبات عربية هم؛ السعودية وتونس ومصر والمغرب، ويلعب منتخبنا الوطني مباراته الأولى في البطولة ضد نظيره منتخب الأوروجواي يوم 15 يونيه في تمام الساعة الثانية ظهرًا.





بينما ستكون مباراة الافتتاح بين منتخب روسيا ونظيره المنتخب السعودي في يوم 14 يونيه المقبل.





تُذاع مواجهات كأس العالم 2010 على قنوات "IRIB HD" الإيرانية وبالتحديد قناة "IRIB TV 3" من خلال القمر الصناعي تركسات، وترددها 11555 ومعامل الترميز 23700.





ويمكن التنقل بين قنوات "IRIB HD" عبر القمر الصناعي إنتلسات Intelsat 902 وترددها 11555 أما معامل التصحيح هو 30000 ومعدل التصحيح 3/4.





وتردد قناة "IRIB TV 3" على القمر الصناعي عرب سات Arabcat 2C/2D/3A هو 11900 ومعامل الترميز 27500 ومعدل التصحيح 3/4.



