السيسي يرد على رئيس وزراء إثيوبيا: والله والله المصريين لن يضروكم أبدا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أنا بوعد أخى رئيس الوزراء الإثيوبي والمصريين والإثيوبيين على تحسيين وتطوير العلاقات فيما بيننا".





وأضاف "السيسي"، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، قال له "والله والله لن نضر بصحتكم المائية فأراد أن يسمع المصريين منه ذلك"، معقبًا مخاطبًا رئيس وزراء إثيوبيا: "والله والله المصريين لن يضروكم أبدًا".





ووصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسؤلين.



