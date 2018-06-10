ريال مدريد يرصد التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لتقديم عرضاً خرافياً، للتعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط فريق لاتسيو الإيطالي خلال الصيف الجاري.





ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن ريال مدريد جهز عرضاً بقيمة 170 مليون يورو للتعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش من نادي لاتسيو الإيطالي.





واشارت الصحيفة إلي أن ريال مدريد، يسعي للتعاقد مع اللاعب مقابل دفع 150 مليون يورو، بالإضافة إلي 20 مليون مكافآت، ومنحه راتب سنوي بقيمة 6 ملايين يورو لمدة 5 مواسم.





وأكدت الصحيفة على أن ريال مدريد سيواجه منافسة قوية في صفقة التعاقد مع ميلينكوفيتش سافيتش، بعد اهتمام العديد من الأندية بضمه في الصيف، ويرتبط اللاعب بعقد مع لاتسيو حتي عام 2022.



