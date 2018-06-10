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مشاهدة مسلسل لدينا أقوال أخرى الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:46 م
مشاهدة مسلسل لدينا أقوال أخرى الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
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الفجر الفني
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لدينا أقول أخرى" الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HDعلى اليوتيوب، بطولة يسرا، نجلاء بدر، شيرين رضا، أحمد حاتم.


تدور الأحداث حول مستشارة قانونية سابقة يتعرض ابنها لحادث يؤدي إلى وفاته، فيبدأ التحقيق في القضية وتتعرض المستشارة لعدد من المشاكل بسبب هذا الحادث، حتى يتم إتهامها بقتل ابنها، ثم يتم الحكم عليها بالإعدام، وتتوالى الأحداث في سبيل إثبات براءتها.

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