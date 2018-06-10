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رابط سريع مشاهدة برنامج "تحت الصفر" مع رامز جلال بث مباشر

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:39 م
رابط سريع مشاهدة برنامج تحت الصفر مع رامز جلال بث مباشر
رامز تحت الصفر
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الفجر الرياضي
 

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يحل اللاعب التونسي وليد أزارو ضيفًا على حلقة اليوم من برنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة MBC مصر، وهي الحلقة التي تحمل رقم 25 من ضحايا رامز جلال.

 

ﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوصيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في روسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم يظهر "دب مُفترس" من بين الجليد والأدغال، ﻟﯾﻛﺗﻣل ظهوره ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل أﻣﺎم اﻟﺿﯾف ما يزيد من فزعه وخوفه!.

 

البرنامج يُعرض يوميًا مُباشرة على "MBC مصر" 7:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر" 2:00 بعد منتصف الليل.

 

موعد مشاهدة برنامج "تحت الصفر" مع رامز جلال اليوم في تمام الـ 20:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 19:00 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة برنامج "تحت الصفر" مع رامز جلال بث مباشر اليوم 10-6-2018.

 

شاهد البث المباشر برنامج "تحت الصفر" مع رامز جلال يوتيوب من هنا..

 

 

قناة MBC مصر بث مباشر

 

نبذة وتعريف عن قناة ام بي سي مصر


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