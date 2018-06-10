السيسي: ستظل سياسة مصر نحو إثيوبيا الحرص على استقرارها وتقدمها
الأحد 10/يونيو/2018 - 06:45 م
الفجر
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا قائمة على الشراكة الاستراتيجية، وتوجه مصر هو المصلحة المشتركة مع إثيوبيا في كافة المجالات.
وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، أن مصر حكومتًا وشعبًا ستظل سياستها نحو إثيوبيا دائمًا تتسم بالحرص الكامل على استقرارها والسعي نحو تقدم شعبها الشقيق وتعزيز العلاقات بين البلدين.
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