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مشاهدة مسلسل أرض النفاق الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:42 م
مشاهدة مسلسل أرض النفاق الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
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يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "أرض النفاق" الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، دلال عبدالعزيز، محمد ثروت.

تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي.


وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.
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