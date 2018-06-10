مشاهدة مسلسل أرض النفاق الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة "أرض النفاق" الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة محمد هنيدي، هنا شيحة، عبدالعزيز، محمد ثروت.





تدور الأحداث حول عامل مطحون من عمال الإنارة في الحي اسمه (مسعود)، ذلك العامل كان دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي.







