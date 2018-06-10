رئيس الوزراء الإثيوبي للمصريين: "والله لن نضر حصتكم المائية"

قال رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي، إنه ناقش مع الرئيس السيسي تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات.





وأضاف "علي"، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا في ليلة القدر جاءنا لنظهر للشعب المصري رغبتنا في الإخلاص والمودة والمحبة وألا يلقوا الشكوك نحو إثيوبيا، فرغبتنا أن نستخدم حصتنا من مياه النيل، ونؤكد لكم أن تصل لكم حصتكم، وسنعمل مع الرئيس السيسي على زيادة هذه الحصة، ولن يكون هناك خلاف وحقد بيننا، لان هذا لايفيد الشعبين، مشددًا على أن مايفيد هو الترابط لكل ما يفيد التنمية للطرق والسكك الحديد، متقدمًا بالدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالشكر على حفاوة استقباله، مشددًا على أن المباحثات كانت ودية.





وفي ختام كلمته طالبه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقسم بعدم الإضرار بحصة مصر، قائلًا: "والله والله لن نضر بحصة مصر"، وردد رئيس الوزراء الإثيوبي خلفه.





ووصل إلى مطار القاهرة الدولي مساء أمس السبت، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددًا من المسؤلين.



