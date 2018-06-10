ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مسلسل ضد مجهول الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

الأحد 10/يونيو/2018 - 06:41 م
مشاهدة مسلسل ضد مجهول الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
طباعة
الفجر الفني
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "ضد مجهول" الحلقة 25 الخامسة والعشرون مباشرة على يوتيوب HD، بطولة غادة عبدالرازق، حنان مطاوع، روجينا.


يدور مسلسل «ضد مجهول» في إطار من الغموض والإثارة حول مهندسة ديكور تدعى (ندى وصفى) متزوجه ولديها ابنة، تحدث خلافات كبيرة بينها وبين زوجها الذي يعترض على عملها واهتمامها الزائد به وتأخرها كل يوم، وبعد ذلك يقوم بتخييرها بينه وبين عملها إلا أنها تختار عملها ويقوم بتطليقها ويحرمها من ابنتها الوحيدة، وتمر بحادث كبير يقلب حياتها رأسا على عقب، وتقتل ابنتها بعد تعرضها للاغتصاب، وتقوم ندي بالبحث عن القاتل.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
3
x
16:00
0
النمسا
الهند
2
x
16:00
0
كينيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/10/2018 7:30:01 PM