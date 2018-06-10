السيسي: اتفاقنا مع إثيوبيا على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تباحث مع رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد على حول فرص زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين وتم الاتفاق على تقديم كل التسهيلات الممكنة من البلدين للاستثمار.





وأضاف السيسي في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء الأثيوبي، أنه أكد على ما توليه مصر من اهتمام للإنشاء صندوق ثلاثي بين مصر والسودان وأثيوبيا لتمويل مشروعات البنية التحتية، بناء على الاجتماع المقرر الذي تستضيفه القاهرة.





وأوضح أنه ناقش الأوضاع الإقليمية في جنوب السودان والعلاقات الأثيوبية الإريترية وتجاوز التحديات الراهنة.



