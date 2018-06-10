مشاهدة مسلسل ليالي أوجيني الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة "ليالي أوجيني" الحلقة 25 الخامسة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، كارمن بصيبص.









تدور أحداث المسلسل حول الحياة الإجتماعية لمجموعة من الناس في مدينة بورسعيد، حيث يربطهم فندق وتياترو أوجيني. يعيش في بورسعيد بطل القصة فريد مع زوجته اللبنانية عايدة وابنتهم نادية بعد زواج تقليدي بدون حب.







