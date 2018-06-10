البرازيل تكتسح النمسا بثلاثية تحضيرا للمونديال

أكد منتخب البرازيل جاهزيته التامة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا واستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 16 عاما، بعدما حقق انتصاره الودي الرابع على التوالي، عقب فوزه السهل (3-0) على مضيفه منتخب النمسا، اليوم الأحد، بالعاصمة النمساوية فيينا في ختام استعداداته للمونديال.

وفرض منتخب البرازيل، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، سيطرته المطلقة على المباراة، وكان بإمكانه تسجيل المزيد من الأهداف لولا استعراض لاعبيه في أكثر من فرصة، في ظل استسلام واضح للهزيمة من المنتخب النمساوي، الذي أخفق في التأهل للمونديال الروسي.

افتتح جابريل جيسوس التسجيل للبرازيل في الدقيقة 36، قبل أن يحرز نيمار دا سيلفا، الذي شارك في القائمة الأساسية للمباراة، الهدف الثاني، ليواصل هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي منذ تعافيه من الإصابة في كاحل القدم، عقب تسجيله هدفًا خلال فوز السامبا (2-0) على كرواتيا الأسبوع الماضي.



